لطلابنا العائدين من الخارج.. دليلك للالتحاق بالمدارس المصرية

تقدم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من الخدمات للطلبة المصريين العائدين من الخارج، خاصة بعد أزمة كورونا، وعودة عدد كبير منهم.

ويسعى الطلاب العائدين من الخارج، إلى الالتحاق بالمدارس المصرية، هناك عدد من الخطوات الرئيسية الهامة التي يجب عليهم اتباعها، خلال تعاملهم مع مكتب التنسيق، والتي تبدأ بصرف الأوراق ودليل القبول، وتنتهي بتسليم الأوراق ومراجعتها، وإعلان نتائج الترشيحات النهائية، وإرسال الملفات للجامعات.

ويطلب من الطلاب العائدين من الخارج، الدارسين للمنهج المصري، والكتاب المدرسي المصري، التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والوافدين بالمستندات الآتية:

* أصل وصورة من جواز السفير لولي الأمر.

* أصل وصورة من جواز السفر للطالب، متضمنة تاشيرة دخوله مطار القاهرة.

* أصل وصورة آخر شهادة حصل عليها الطالب، لنفس العام الدراسي الحالي، معتمدة ومختومة من المكتب الثقافي المصري بالخارج.

أما الطلاب المصريين العائدين من الخارج، غير الدارسين للمنهج المصري والكتاب المدرسي المصري، يرجي التوجه بالأوراق الخاصة بهم إلى الإدارة التعليمية القريبة لمحل سكنهم؛ لإجراء امتحان تحديد مستوى لهم طبقا للقانون.

وسيكون صرف الأوراق للطالب في المواعيد، التي تحدد لذلك، طبقا للبيان الصحفي، الذي يصدر عن مكتب التنسيق بهذا الشأن، يوميا من الساعه التاسعة صباحا، طوال فترة صرف الأوراق، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، حتى الساعة الثالثة مساء.

وبعد صرف الأوراق للطالب، يجب عليه تسجيل رغباته، وأيضا المواد التي درسها، والدرجات الحاصل عليها، على موقع التنسيق الإلكتروني، بواسطة الرقم السري، المرفق بالأوراق، من خلال العنوانين التاليين:

www.tansik.egypt.gov.eg

www.egypt.gov.eg