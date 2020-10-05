العناني: كورونا وراء تأجيل نقل ملوك الفراعنة لمقرهم الجديد ووقف موكبهم

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن موعد خروج موكب المومياوات أُرجئ لحين إنفراج أزمة فيروس كورونا.

وقال العناني في تصريحات صحفية "ننتظر انفراجة في أزمة كورونا لبدء تنظيم موكب المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، فهذا الموكب تكلف التحضير له مليارات، ما بين رفع كفاءة طرق وإزالة عشوائيات ،وترميم مناطق أثرية بمسار الموكب".

وتابع: انتهينا من كافة التجهيزات حتى الآن، بما فيها العربات التي ستنقل المومياوات، والأمر ليس بالسهل حيث أثرت أزمة كورونا على بعض تفاصيل الفاعلية، فعلى سبيل المثال تم تسجيل أغنية مصورة ظهر أبطالها بملابس شتوية لا تتناسب مع حدث في الصيف، لذا يتم تعديل ذلك بدءً من الملابس التي سيتم ارتدائها حتى طريقة الخروج والتباعد الاجتماعي، كما تم تهيئة كافة الطرق المؤدية لمتحف الحضارة، فلا يمكن أن يمر هذا الحدث التاريخي بدون تواجد مواطنين في الطرق والشرفات ترصدهم الكاميرات الطائرة التي ستقوم بالتصوير.

واختتم "ملوك مصر يستحقون منا موكبًا يليق بهم، وسننتظر التوقيت المناسب لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة، وإذا استقرت الأمور سيتم نقلهم خلال أسابيع".

يُذكر أنه تم تخصيص 22 عربة مصفحة، وستنقل كل عربة مومياء ملكية واحدة.

ومن المخطط أن تتصدر الموكب العجلات الحربية تجرها الخيول التابعة لوزارة الداخلية والجيش، ويرتدي قائد كل عجلة حربية الزي الفرعوني الذي تم الانتهاء من تصميمه، كما بحثت الشركة كيفية سير ونقل المومياوات الملكية وخروجها من المتحف، وكذلك الاحتياجات الفنية والتقنية التي يجب توافرها خلال عملية النقل.

وعدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا ترجع لعصر الأسرات الـ17، و18، و19، و21، و22، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وتخضع المومياوات الملكية حاليًا لعمليات التعقيم بواسطة مركز البحوث والصيانة التابع للوزارة، ومن المقرر عقب نقل المومياوات إجراء مجموعة من الفحوصات لها ووضعها داخل وحدة النيتروجين بمتحف الحضارة لتعقيمها لمدة 21 يومًا، تمهيدًا لوضعها في الفاترينات وعرضها للجمهور.