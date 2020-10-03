العناني: إطلاق برنامج "مصر المباركة" لدعم السياحة الدينية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الفترة القادمة ستشهد اعتماد استراتيجية الترفيه والثقافة لدمج السياحة الثقافية مع السياحة الأثرية، لذلك تم إقامة متحف الغردقة وشرم الشيخ لربط السواحل البحرية بالآثار المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة اليوم، إنه من أجل تطبيق تلك الاستراتيجية تقوم الدولة حاليا برفع كفاءة الطرق بين محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية إلى جانب تطوير المطارات.

وأوضح أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية بعنوان (في كل شبر حكاية) خلال أكتوبر الحالي تحكي حكاية كل منطقة في مصر وتؤكد أن تنوع مصر في تفردها والشخصية المصرية ناتج اختلاف ثقافات متنوعة فمصر تزخر بمناطق تجمع الأديان سانت كاترين ،مجمع الأديان بالقاهرة، و الأقصر.

وقال إنه جار حاليا العمل على تنشيط السياحة الدينية من خلال برنامج "مصر المقدسة أو المباركة" فمصر تتميز بآثار العائلة المقدسة اإلى جانب الآثار المسيحية الفريدة التى لم تزرها العائلة المقدسة مثل الدير الأحمر والأبيض بسوهاج، إلى جانب المناطق الدينية الإسلامية المميزة مثل الأزهر، بالإضافة الى المعابد اليهودية.

وقال إنه سيتم خلال الشهر الحالي افتتاح اول مطعم وكافتيريا بمنطقة الأهرامات الأثرية، ضمن منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع، تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار مشروع التطوير الذي تنفذه الوزارة حاليا.

وأضاف أن الوزارة كانت قد تعاقدت فى ديسمبر 2018 مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتتولى تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وأكد أن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، من حيث الدخول والخروج والتنقل بكافة أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات المقدمة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد ان هناك دعما قويا من القيادة السياسية للمشروعات الأثرية، ونتيجة لذلك سيتم افتتاح عدد من المشروعات الأثرية المهمة خلال الفترة المقبلة والتي تم بالفعل الانتهاء منها مثل متاحف المركبات الملكية ببولاق، وشرم الشيخ، كفر الشيخ، الحضارة، العاصمة ، للى جانب الانتهاء من تطوير متحف التحرير وميدان التحرير.