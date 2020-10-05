المتهم بقتل طفلة كفر الشيخ: "مكنتش في وعيي.. وكنت محتاج فلوس"  

اصطحب فريق من النيابة العامة بكفر الشيخ، المتهم بقتل طفلة قرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، إلى مكان الجريمة؛ لتمثيلها وسط حراسة مشددة من قبل الشرطة، عقب قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب جريمته كاملة أمام النيابة والشرطة.

وحرصت النيابة العامة، على اصطحاب المتهم وسط حراسة مشددة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى لا يفتك به الأهالي، مؤكدا ندمه على مافعله: "أنا ندمان ومكنتش في وعيي، وكنت محتاج فلوس، لكن معرفش أنا عملت كدة ليه.".

وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول استدراجه الطفلة التي لم تُكمل عامها التاسع، وسرقة حلقها الذهبي، وقتلها بعد محاولة التحرش بها، قائلا: "ماكنتش في وعيي، وقلت لها تعالي أجيب لك حاجة حلوة، فِرحت وجت معايا، وأول ما جيت أبوسها وأتحرش بيها صرخت، ولما خفت من الناس والفضيحة، وقّعتها على الأرض وكتمت نفسها لحد ما ماتت".

واعترف المتهم "محمد ر. ك."، 23 عاما، بجريمته كاملة بداية من التخطيط إلى استدراج الطفلة أبرار أثناء مرورها في الشارع، إلى داخل محل الزيوت الذي يملكه، في قرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، إذ أقنعها بتقديم بعض الحلوى لها، ثم غدر بها محاولا هتك عرضها: "حاولت لمس أجزاء من جسدها، وتحرشت بها ثم حاولت خلع ملابسها، إلا أنها استغاثت بالمارة، وصرخت لما كنت ببوسها، وخفت من الفضيحة".

أصبح المتهم في مأزق كبير، صدى الفضيحة سيكون قويا، الحيرة تزداد والطفلة لا تتوقف عن الصراخ، وهنا كان القرار دون تفكير: "كتمت أنفاسها لحد ما ماتت، وبعدين جبت شيكارة، وحطيت الجثة فيها، وسبتها في المحل شوية، وفكرت إزاي أتخلص منها بعد ماخدت حلقها الذهب، وخدتها رميتها في مصرف القرية".

ويواصل الشاب اعترفاته أمام الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، قبل عرضه على النيابة العامة: "مكنتش عارف أنا باعمل إيه، مكنتش في وعيي، وخفت البت تفضحني في القرية"، لكن الأمر قد نفذ، وظل في حيرة جديدة، لكنه قرر أخيرا أن يستفيد من مصيبته بجريمة أخرى، إذ اتصل بوالد الطفلة وطلب فدية، حتى يثبت أن الجريمة ليست أكثر من عملية خطف، مكررًا: "مكنتش في وعيي".

وتمكنت مباحث سيدي سالم بكفر الشيخ، من كشف لغز العثور على الطفلة مقتولة، إذ تبين أن وراء مقتلها صاحب محل زيوت بالقرية، ووجهت له تهمة خطف طفلة، وقتلها بعد فشله في التحرش بها.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور.م.ي"، يفيد باختفاء ابنته "أبرار" 9 سنوات، عن المنزل، ولم يعثر عليها، وعلى إثر ذلك تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وكلف مدير الأمن اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط الجناة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد.ر.ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو، دائرة المركز.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة، وأقر معرفته بوالد الطفلة المجني عليها؛ لتردده عليه بالمحل، وأرشد عن مكان القرط الذهبي والجثة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.