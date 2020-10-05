شريف منير يعود للسوشيال ميديا بعد غياب شهر كامل.. وإسعاد يونس: وحشتنا

عاد الفنان شريف منير مرة أخرى للظهور عبر منصات السوشيال ميديا، بعد غياب امتد لنحو شهر كامل، حيث نشر صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليهًا: "صباح الخير" .

وانهالت التعليقات علي الصورة، وكان أبرزها رد الفنانة إسعاد يونس التي علقت بقولها: "صباح الفل يا شيري، وحشتنا" .

كان الفنان شريف منير، أعلن اعتزاله السوشيال ميديا لفترة، بعد أزمته الأخيرة والهجوم الذي تعرض له بعد نشر صور لبناته والتنمر الذي حدث لهم، والذي تقدم على أثره ببلاغ ضد مجموعة من رواد السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب منير حينها: "قررت أخد فترة راحة من السوشيال ميديا، كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا، لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وتابع: "لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي أرد على الغلط".

واستكمل: "انتوا صح أنا مكانش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده، شكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقي".

وفي سياق آخر، يواصل فريق عمل مسلسل "إسعاف يونس" تصوير العمل الدرامي خلال الفترة الحالية، على أن يتم عرضه خلال الشهور المقبلة، وعلمت "الوطن" أن فريق العمل حصل على موافقة من الإعلامية إسعاد يونس على اسم العمل الدرامي.

يعد العمل البطولة المطلقة الأولي للفنان محمد أنور، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية، ويجسد من خلاله شخصية دكتور، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور في إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب في الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع في غرام تلك الفتاة الجميلة التي يراها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجي ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.