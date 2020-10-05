للمزارعين والمستثمرين.. أسباب تدهور التربة وإجراءات معالجتها

تختص الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي لخدمة المزارعين والمستثمرين بتحسين وصيانة الأراضي الزراعية الضعيفة على مستوى الجمهورية، بقصد رفع إنتاجيتها والمحافظة عليها من التدهور، وكذا تطوير الري الحقلي المروي.

وفيما يلي عرض لأسباب تدهور الأراضي الزراعية كما ذكرها الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي لخدمة المزارعين:

1- ملوحة التربة نتيجة سوء إدارة الموارد الأرضية والمائية.

2- قلوية وتدهور خواص التربة الطبيعية مثل الاندماج.

3- غرق بعض المساحات وارتفاع ماء الأراضي وملوحته.

4- إنهاك التربة وتدهور خصوبتها نتيجة سوء الإدارة المزرعية.

5- التبوير المعتمد للأرضي الزراعية وتجريف التربة.

6- عدم استواء سطح الارض.

7- تلوث التربة بالمبيدات.

وأوضح الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي لخدمة المزارعين أهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة كالتالي:

1- إجراء الدراسات الحقلية وأخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وإعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل وتحليل عينات من مياه الري والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعي عن طريق تحليل العينات معملياً.

2- تنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة.

3- تنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية.

4- التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، حيث تتمّ عملية التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

5- تطهير الشبكات الحقلية لنظامي الري والصرف المكشوف، حيث يتمّ تنفيذ عملية تطهير المجاري المائية باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية ومعالجة حالات الإطماء، مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة، وبالتالي رفع الري والصرف وترشيد استهلاك المياه وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وري زمام تلك النهايات.

6- توريد الجبس الزراعي المعبأ في شكاير بلاستيك سعة 50 كجم، "لمعالجة قلوية التربة" ويتم تحديد كمية الجبس الزراعي اللازمة للفدان طبقًا لنتائج التحليل الكيماوي للتربة مع نثر الجبس الزراعي آليًا.

7- تنفيذ عملية الحرث تحت التربة في الاراضي الثقيلة والمندمجة وذات الطبقات الصماء باستخدام الجرارات عالية القدرة في اتجاه واحد أو اتجاهين أو حرث متعامد.

8- تطوير الري الحقلي، باستخدام المواسير المدفونة، أو بتبطين قنوات الري الترابية.

9- رفع كفاءة الصرف الحقلي باستخدام الصرف بالأنفاق.

أما عن فوائد عمليات تحسين الري فهي تؤدي الى تخفيض ملوحة التربة بنسبة تتراوح بين 18.5- 60%، وتخفيض قلوية التربة بنسبة تصل الى 25%، وتخفيض درجة اندماج التربة بنحو 10- 40%، وتكسير الطبقات الصماء، وخفض منسوب الماء الاراضى.

كما تؤدي تلك العمليات إلى زيادة إنتاجية الفدان من 10 إلى 20%، وفي محصول القمح تتراوح الزيادة من إردبين إلى 4 أرادب حسب نوعية العمليات المنفذة، ويزيد قصب السكر من 5 إلى 10 طن، والأرز من نصف الى طن للفدان، حسب العمليات المنفذه، كما يزيد تحسين الري من المساحة المنزرعة ويوفر زمن الري والطاقة المستخدمة في رفع المياه.