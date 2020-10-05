6 آلاف سائح يزورن الأقصر خلال شهر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إنَّ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر قادمين من الغردقة عبر رحلات اليوم الواحد البرية، منذ بداية سبتمبر وحتى الآن بلغ نحو 6 آلاف سائح، لافتًا إلى أنَّ هؤلاء السياح لا يقيمون بفنادق المحافظة بل يفدون إليها لبضع ساعات لزيارة المناطق الثقافية والأثرية بها.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، لـ"الوطن"، أنَّ الرحلات اليومية ترتفع يوما بعد يوم، نظرًا لأن العديد من السياح الأجانب الذين يزورون الغردقة يفضلون زيارة الآثار الفرعونية الموجودة بالأقصر.

وأشار إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان بدأت في الارتفاع، خاصة مع استئناف الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بداية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن مطار الأقصر الدولي لم يستقبل حتى الآن أي رحلات طيران "شارتر"، من أي من دول العالم حتى الآن، ومن المنتظر أن تصل أولى الرحلات من إسبانيا خلال الشهر الحالي ثم تتبعها بعض الرحلات من دول أوربية .

إحتفالية كبيرة بأسوان بظاهرة تعامد الشمس 22 أكتوبر الجاري

وأوضح "عثمان"، أنَّه يجب الاستفادة من تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد ابى سمبل بأسوان يوم 22 أكتوبر الحالي، وذلك عن طريق الترويج الجيد لتلك الظاهرة الفلكية الفريدة وإقامة احتفالية كبيرة يتمّ خلالها دعوة السفراء الاجانب بمصر، فضلًا عن السياح الموجودين بالأقصر وأسوان ووكالات الأنباء العالمية لمشاهدة تلك الفاعلية على الطبيعة ، لافتا إلى ان تلك الاحتفالية بحضور هذا العدد من الضيوف والسياح ستوصل رسالة للعالم بأن المقصد السياحي المصري آمن صحيًا وقادر على استقبال أي عدد من السياح.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حددت الضوابط المنظمة لعمل الفنادق العائمة، والتي شملت:

1- ألا تزيد نسب الإشغال بالفندق على 50%.

2- توفير أجهزة قياس حرارة للنزلاء، وتوفير أدوات الوقاية من كمامات ومطهرات.

3- تخصيص مكان على المراسي الخاصة بالفنادق لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات.

4- تزويد الفندق ببوابة تعقيم مع إنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيًا، واستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

5- تعقيم حقائب النزلاء، وقياس درجة حرارتهم، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال.

6- حال اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا لأحد النزلاء يتم إبلاغ وزارة الصحة علي الفور.

7 - إلزام النزلاء بارتداء الكمامات داخل المصاعد.

8- عدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عامًا كحد أقصى.

9- حظر نظام البوفيه المفتوح في تقديم الطعام داخل المطعم .

10 - حظر تقديم الشيشة داخل المطعم او بالفندق.

11- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد بالمطعم ومتر بين الأفراد وقياس درجة حرارة النزلاء قبل دخولهم للمطعم.

12- التزام العاملين بالمطبخ لاشتراطات السلامة والوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات.