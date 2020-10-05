بشرى في عيد ميلادها: مبمسحش صوري على "إنستجرام" لأني بفكر قبل منزلها

"فراشة السينما المصرية".. هكذا يوصفها رواد السوشيال ميديا وجمهورها منذ ظهورها بالوسط الفني، فأعمالها الفنية لا تتعدى 50 عملاً، لكنها مؤثرة ولها صدى كبير.

هي الفنانة بشري التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ44، والتي تعشق السوشيال ميديا، وتعتبر من أكثر الفنانين المتفاعلين بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحتوي حسابها الشخصي "إنستجرام" على أكثر من 2600 منشور خاص بها، تشارك من خلاله أحداثها الفنية وفعالياتها الجديدة.

"مبمسحش صوري على إنستجرام لأني بفكر كتير قبل منزلها"، هكذا تحدثت الفنانة بشري في أحد البرامج الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي الشهير بـ "Gossips"، قائلة "أنا شخص متردد، وقبل منزل صورة بكون عارفة إني فيه انتقادات، لكن لما باخد قرار أنزلها مش برجع في كلامي".

كما عاتبت الفنانة بشري الفنان محمود العسيلي، بعد تهربه منها لأكثر من مرة بشأن تعاونهما الفني سوياً، بعد النجاح الذي حققه الثنائي من خلال أغنية "تبات ونبات"، منذ 6 سنوات.

وقالت إنها طلبت مع محمود العسيلي التعاون في أغنية جديدة كشرط لحضور حفل زفافه الأخير قائلة، "العسيلي بيتهرب مني.. فلوس الشهرة غيرته، وروحت فرحه الأخير وكان شرطي إننا نعمل أغنية سوا، فهو يقدم مزيكا جيدة ويفهم صوتي" .

وسبق أن هنأت الفنانة بشرى المطرب محمود العسيلي في شهر يناير الماضي، بمناسبة حفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، ونشرت صورًا جديدة من حفل الزفاف الذى شهد تواجد كوكبة من نجوم الفن والمجتمع، وعلقت قائلة: "ألف مبروك لأخويا وصاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته".

وأضافت بشرى: "شرط حضوري الفرح إن محمود لازم يعملي أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق.. أنا باشهدكم كلكم عليه لو ما نفذش الاتفاق".

وآخر أعمال الفنانة بشري مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تدور اﻷحداث حول عائلة "دلال"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجئ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة.