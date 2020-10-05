التعليم تستعد لخطة عمل المدارس الفنية.. 40 طالبا بالفصل والجداول السبت

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّه من المقرر إرسال منشور للمديرات التعليمية، اليوم الاثنين، يحتوي على أهم بنود اليوم الدراسي في مدارس التعليم الفني للعام الجديد المقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر الحالي ويستمر لمدة 33 أسبوعا.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة، أنّه جرى الاتفاق على تحديد متوسط حضور الطلاب في المدارس مرتفعة الكثافة لـ40 طالبا، مشيرا الى أنّ العلمية الدراسية في بعض المدارس لن تتأثر بفيروس كورونا نهائيا، لأن أعداد الطلاب داخل فصولها لا تتجاوز 25 طالبا مثل الموجودة في محافظة مطروح، وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى وجود نحو 2500 مدرسة تعليم فني في مصر، كل واحدة منها سيكون لها معاملة خاصة طبقا لكثافتها وطبيعة مكان تواجدها، مؤكدا بدء استقبال جداول تلك المدارس السبت المقبل لاعتمادها بشكل نهائي لبدء العام الدراسي الجديد.

ضوابط العام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020- 2021 للطلاب، وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن قد تزيد طبقا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوع (مدة الفصل الدراسي).

التعليم تنفي تطبيق ملامح التعليم العام على الفني

ونفى نائب الوزير، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق ملامح العام الدراسي الخاصة بالتعليم العام على مدارس التعليم الفني، مشيرا إلى أنّ طبيعة عمل "الفني" تحتوي على أجزاء عملية، والدراسة فيها ليست نظرية فقط، الأمر الذي يعني عدم صلاحية توحيد خطة الدراسة على طلابها مع التعليم العام.

وأشار مجاهد، إلى أنّ بعض التخصصات مثل "الصناعي والفندقي"، تتطلب حضور الطلاب يومين على الأقل عملي، وقد يضاف لها يوم نظري، وبالتالي يكون جدول حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا، وهناك تخصصات أخرى مثل التعليم الفني المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، كثافتها الطلابية قليلة ولا تزيد عن 25 طالبا بكل فصل، هؤلاء الطلاب لا يوجد مانع ممن حضورهم 6 أيام أسبوعيا.

وأتم أنّ خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية الخاصة بطلاب التعليم العام، يمكن تطبيقها على طلاب التعليم الفني، نظرا لأنها تهدف إلى تحقيق مصالح الطلاب، وحمايتهم بشكل كامل من العدوى بفيروس كورونا.