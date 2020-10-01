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محمود مسلم

مصر للطيران تُسير رحلتين إلى المغرب أيام 8 و9 أكتوبر

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الوطن
09:39 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

في إطار تحديثات إجراءات السفر الواردة من مختلف الدول، تُعلن مصر للطيران عن تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) أيام 8 و 9 أكتوبر رقم MS847.ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع انحاء العالم.و ترجو مصرللطيران من عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال ٧٢ ساعة قبل موعد السفر.

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