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مستشفى مصر للطيران يمد العمل بالعيادات الخارجية لفترة ثالثة

إدارة المستشفى تعلن خاصية الحجز مقدما لأصحاب المعاشات

كتب:

أيمن حمزة
01:52 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
مستشفى مصر للطيران: مد العمل بالعيادات الخارجية فترة ثالثة بداية من الأحد

مستشفى مصر للطيران: مد العمل بالعيادات الخارجية فترة ثالثة بداية من الأحد

أعلن مستشفى مصر للطیران، أنه حرصًا من إدارة المستشفى، على راحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية، قرر الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة، مد العمل بالعيادات الخارجية فترة ثالثة، بداية من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

وأكد المستشفى أن التخصصات تشمل:- "الباطنة - القلب - السكر - العظام - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجهاز الهضمي - المخ والأعصاب"، وذلك حسب الجدول المعد لكل عيادة ابتداء من شهر أكتوبر القادم، مع مراعاة الحجز مقدما لأصحاب المعاشات.

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