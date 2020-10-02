مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة تقل على متنها 5700 مسافر حول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الجمعة، 55 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، أثينا ، بودابست ، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، لارناكا، چوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، اربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، المدينة المنورة.

كما تسير الشركة ثلاث رحلات إلى كل من دبي والرياض، ورحلتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، الدمام، و4 رحلات جوية إلى جدة و8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، وثلاث رحلات إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان وطابا، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 راكب من جنسيات مختلفة.

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حذر من تفاقم الأضرار التي ألحق بها فيروس كورونا وتداعياته على قطاع النقل الجوي والمتمثلة بتوقف الحركة الجوية، وذلك وفقاً للبيانات الجديدة التي نشرتها اليوم مجموعة عمل النقل الجوي (ATAG) التي يعد الاتحاد عضواً فيها.

وكان الإتحاد، توقع أن تخسر منطقة الشرق الأوسط حوالي 1.7 مليون وظيفة في قطاع النقل الجوي والقطاعات المرتبطة به خلال العام 2020، ويمثل هذا الرقم حوالي نصف عدد الوظائف المرتبطة بقطاع النقل الجوي في المنطقة والبالغ عددها 3.3 مليون، وخسارة حوالي 323 ألف وظيفة تحديدا ً في قطاع النقل الجوي لوحده في العام 2020، ويشكل هذا العدد حوالي 46% من المجموع الكلي للوظائف في المنطقة والبالغ عددها 595 ألف وظيفة.

كما توقع الإتحاد أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه قطاع النقل الجوي في المنطقة حوالي 105 مليار دولار، والتي ستشكل 49% أقل من مستويات الدعم لمجموع الناتج المحلي فيما قبل جائحة كورونا.

محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، قال إن هذه النتائج تشير إلى الضرورة القصوى لإعادة تشغيل قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط. إذ وصلت مساهمة القطاع قبل هذه الجائحة العالمية إلى 213 مليار دولار في مجموع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وأدى تعليق الرحلات الجوية إلى خفض هذه القيمة بشكل كبير لتصل إلى 108 مليار دولار فقط، وأن هذه الخسارة سيكون لها عواقب وخيمة أبرزها خسارة 1.7 مليون وظيفة، ولذلك يشدد الإتحاد الدولي للنقل الجوي على ضرورة العمل الجماعي وإعادة تشغيل القطاع مع الموازمة بين حماية المواطنين من فيروس كورونا وبين النواحي والتداعيات الاقتصادية المؤثرة على مواطنين دول المنطقة".

اعتماد فحص فيروس كورونا كمحفز لإعادة تشغيل قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط:

وأضاف، إن اطلاق خطط منهجية لتعافي القطاع جوهرية للتقليل من تداعيات فيروس كورونا على الوظائف المعنية بالقطاع واقتصادات الدول، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد إجراء فحص كورونا السريع قبل السفر لجميع المسافرين كبديل عن إجراءات الحجر الصحي.

وتابع، لقد قامت 11 دولة في الشرق الوسط بفتح حدودها أمام الرحلات الجوية الإقليمية والدولية، ومع ذلك، فإنه هناك تسعة من هذه الدول لا تزال تفرض قوانين الحجر الصحي، الأمر الذي يمنع الناس من السفر بشكل فعّال ويزعزع ثقتهم بمنظومة النقل الجوي، وفي ضوء ذلك، يدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى إجراء فحص فيروس كورونا لجميع المسافرين قبل المغادرة، والذي يمّكن الدول من إعادة تشغيل قطاع الطيران بأمان دون إجراءات الحجر الصحي ودعم جهودها لتحقيق التعافي بشكل أفضل وأسرع.

وكان البكري، أكد إن إجراءات الحجر الصحي وتعدد منهجيات تقييم المخاطر والتغييرات المستمرة عليها تعيق مرحلة تعافي القطاع وتعطل قدرته على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيمّكن اتباع منهج موّحد لاختبارات فحص كورونا من إعادة اتصال منطقة الشرق الأوسط مع العالم وتحقيق سرعة تعافي لصناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط لاستمرار القطاع في المساهمة لإعادة بناء اقتصاديات الدول في المنطقة".