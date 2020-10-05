"ثلاثي زعامة قبيلة البراهمة" يشعلون الصراع على مقعد رأس غارب والغردقة

يواجه ثلاثة مرشحين من أبناء قبيلة البراهمة صراع ثلاثي، على مقعد وحيد بالدائرة الشمالية، بانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، ويزيد من قوة الصراع أن منهم اثنين من نواب النجلس الحالي، والثالث يحظى بشعبية جارفة.

ويدخل كلا من النواب الحالين، المستقل حمادة غلاب، ومحمد محمد عبد المقصود، ممثل حزب مستقبل وطن، والمرشح تيتو الخطيب، عن "حماة الوطن"، معركة انتخابية شرسة؛ لزعامة قبيلة البراهمة، والفوز بالمقعد الوحيد في الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة.

ويلقى "عبد المقصود" دعما كاملا، من حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، بينما يرد صديق الأمس في البرلمان الحالي ومنافس اليوم حمادة غلاب، بحملة طرق الأبواب، وعقد لقاءات جماهيرية مع شيوخ القبائل، وممثلي المحافظات بوجه بحري وقبلي، ومقابلة الصغار والكبار مع جميع أطياف المجتمع من مسلمين ومسيحيين.

بينما يواجه المرشح تتيو الخطيب، الضلع الثالث في صراع قبيلة البراهمة، ضغوطات شديدة للتنازل عن خوض الانتخابات البرلمانية، بحسب أنصاره ومؤيدوه، الذين أكدوا رفضه التام لأي تنازل، مقررا خوض المعركة، وأن يحكم الصندوق بينهم.

في السياق ذاته، طالت التنازلات الدائرة الشمالية؛ إذ قدم المرشح القبطي نسيم رزق الله، تنازلا عن خوضه الانتخابات، قائلا في بيان رسمي له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن سبب تنازله يعود لوجود المرشحة ايلاريا سمير حارص، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية، مؤكدا أنها تمثل الطائفة المسيحية.

وتردد في الساعات الأخيرة عن أحد المرشحين بالدائرة الشمالية، أنه سيقدم تنازلت عن خوضه المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بالدائرة الشمالية سبعة عشر مرشحا، بعد تنازل نسيم رزق الله، حزب المصريين الأحرار، واستبعاد آخر لثبوت إيجابية تحاليل المخدرات.

وتلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر أوراق 19 مرشحا، تم استبعاد أحدهما وتنازل الآخر.

وتضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة دوائر انتخابية، هي "الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، والوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، والجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين".