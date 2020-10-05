قلب ولدي علي حجر.. أسرة مسنة الغربية تروي تفاصيل احتجازها عاما بسبب 4000 جنيه

قبل عام و60 يومًا من الآن، ودَعَت الحاجة جازية رسلان "أم مصطفى"، 78 عامًا، زوجها "بيومي.ج"، الموظف بإحدى شركات التغذية التابع لشركات قطاع الأعمال وأحد أشهر الترزية في قرية كفر الشيخ سليم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية ليلحق بنجلها الشرطي الذي فقدته شابًا منذ ما يقرب من 25 عامًا إثر سقوطه من قطار خلال عودته للمنزل.

عادت الأم من المقابر بعد دفن زوجها لمنزلها الذي شيّده لها ولبناتها الست بعيدًا عن منزل ابنها العاق، تتذكر فيه ذكرياتها وتستعيد فيها ذكرى وفاة نجلها الذي توفى دون أن يتزوج لتضطر للعيش مع نجلتها التي تقطن بمدينة تلا بالمنوفية القريبة من قريتها.

شهران كاملان عاشتهما الأم مع ابنتها في سعادة حتى حان موعد عيد ميلاد حفيدها "عبده" 5 أعوام ليطرق نجلها "مصطفى" الباب لحضور الاحتفال معهم وإصراره على عودة والدته للعيش معه، قائلًا "أمي أنا أولى بيها.. تعيش معايا أنا".

ظنت الأم أنَّ قلب نجلها الوحيد حنّ إليها وعادت معه إلى منزلها حتى تفاجأت في اليوم الثاني، باصطحابه لها إلى الشهر العقاري لتحرير توكيل عام له، يتقاضى من خلاله معاش ابنها وزوجها المقدر بـ4 آلاف جنيه.

فور تحرير التوكيل، احتجز الابن العاق والدته داخل المنزل وأغلق بوابة المنزل بالسلاسل وقطع التواصل عنها بشكل تام من أبنائها أو الجيران وتركها دون اهتمام.

"مصطفى.ع"، زوج ابنة الضحية يقول إنَّ الابن العاق باع منزله وكل ما يملك من ثروة على المخدرات، ثم اضطر للحصول على قروض من البنوك، ولم يتمكن من سدادها، لذا قرر أن يحصل على معاش الأم دون أن ينفق عليها مليمًا واحدًا من معاشها.

وتابع زوج ابنة الضحية في تصريح لـ "الوطن": عاشت هذه السيدة عيشت الملوك لكن ما تعيشه الآن هو صدمة بكل المقاييس، مؤكّدًا أنَّها لاتزال محتجزة في المنزل حتى الآن، في انتظار قرار النيابة العامة لحضورها التحقيقات التي تجرى حاليًا في القضية.

ضبط ابن عاق حبس والدته في طنطا بسبب الميراث

وألقت قوات الأمن بمحافظة الغربية القبض على شاب متهم بـ حبس والدته لمدة عام داخل منزلها بقرية كفر سليم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية طمعًا في الحصول على معاشها البالغ 4 آلاف جنيه، وهو ما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمحاكمته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع مصور لسيدة مسنة محتجزة داخل منزلها بقرية كفر الشيخ سليم بمحافظة الغربية، قيل إنَّ نجلها احتجزها طمعًا في معاشها.