بالفيديو.. شاب ينهال بالضرب على سيدة في أحد شوارع الغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم، من ضبط شاب عقب تعديه بالضرب بوحشية على سيدة أثناء سيرها بطريق العام أمام المواطنين، بشوارع مركز السنطة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز السنطة، يفيد بتعدي شاب فى العقد الثالث من عمره، بالضرب الوحشي على سيدة بالأرجل والقدم حال سيرها بطريق العام.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهم فى الواقعة.

بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، انتقل ضباط مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تم تحديد هوية المتهم وضبطه، واعترف بارتكاب الحادث بسبب خلافات عائلية، كونها والدة زوجة خاله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.