رئيس السكة الحديد: القطارات لن تتأخر دقيقة واحدة أواخر 2022

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن مواصلة الهيئة فى تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

وأضاف: "القطارات مش هتتأخر دقيقة واحدة بعد كدة مع أواخر 2022"، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ خطط شاملة لتطوير المنظومة من كافة جوانبها.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن الهيئة عازمة على تحديث منظومة الجر بهدف القضاء على تأخيرات القطارات وإنخفاض معدل الحوادث، موضحا أنه تم توريد 100 جرارا أمريكيا جديدا من إجمالى 110 جرارا، على أن تصل الدفعة الأخيرة وعددها 10 جرارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم توريد أيضا 103 عربة قطار روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وأضاف رسلان، إلى أن الهيئة تستقبل دفعات عربات روسية شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة الـ1300 عربة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم الهيئة بإدخال 3 قطارات جديدة روسية شهريا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح رسلان، أن صفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو، منوها أن سكك حديد مصر ستقدم خدمة مميزة لجميع مرتاديها، مؤكدا أن غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات تنفذ بشكل فورى، ولن يسمح لآى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.