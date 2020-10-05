نيابة طنطا تفتح تحقيقاً في احتجاز موظف لوالدته طمعاً في معاشها

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته العاجلة إلى المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكلية، بفتح تحقيق في الواقعة المتداولة على موقع "فيسبوك"، حول قيام موظف باحتجاز والدته العجوز داخل منزل العائلة، بقرية "كفر الشيخ سليم"، بدائرة مركز طنطا.

وشدد المحامي العام على سماع أقوال أفراد العائلة، وفي مقدمتهم الابن الأكبر، المتهم باحتجاز والدته، وشقيقته الصغرى، وكذلك أقوال شهود العيان من الجيران ومن أبناء القرية، للتأكد من صحة الاتهامات الواردة على موقع التواصل الاجتماعي من عدمه، كما قرر رئيس النيابة حجز المتهم لحين عرض التحريات حول الواقعة.

وأكد مسئول بمديرية أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية تحفظت على موظف متهم بحبس والدته العجوز داخل منزل العائلة، بقرية "كفر الشيخ سليم"، داخل سرايا نيابة مركز طنطا، لحين سماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، بأنه قام باحتجاز والدته داخل المنزل، طمعاً في معاشها، الذي تحصل عليه عقب وفاه والده العام الماضي.

وتابع المصدر الأمني أنه عقب ضبط وإحضار المتهم، مساء أمس، قام بتحرير محضر ضد شقيقته، التي تتهمه بتعذيب والدته العجوز، حيث تم احتجاز الأخت أيضاً، لحين عرضها على النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطار من مأمور مركز طنطا، العقيد محمد الدماطي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول انتشار مقطع فيديو لرجل يحتجز والدته داخل المنزل، وكشفت التحريات الأمنية أن الابن المذكور صادر صادر بحقه أحكام خاصة بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز طنطا.

وقال "مصطفى حسن محمود"، زوج ابنه المجني عليها، وتُدعى "جازية مصطفى رسلان حسين"، 78 سنة، إن حماته لديها 6 بنات وولد يدعى "مصطفى بيومي جوهر"، 57 سنة، يعمل موظفاً إدارياً بمديرية التربية والتعليم، ومتزوج من 4 سيدات، مشيراً إلى أنه منذ وفاة حماه، قبل عام، انتقلت حماته للإقامة مع زوجته في منزله بمدينة تلا، بمحافظة المنوفية، نظراً لحاجتها لرعاية ابنتها، لظروفها المرضية.

وأشار زوج الابنة إلى أنه عندما علم ابن المجني عليها بأنها تتقاضى معاش والده الراحل، ويبلغ حوالي 4 آلاف جنيه، قرر الاستيلاء عليه، حيث استغل عدم وجوده في المنزل، نظراً لظروف عمله خارج البلاد، وقام بالتعدي على شقيقته، واصطحب والدته بالقوة، حيث قام باحتجازها داخل منزل العائلة، ومنع بناتها من زيارتها لمدة عام كامل، الأمر الذي دفعهن إلى تصوير الواقعة ونشرها على "فيسبوك".