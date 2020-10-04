صور.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر وجمهورها: "ربنا يشفيكي"

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت "وهبة" خلالها بعدما فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف، وقالت لها الإعلامية أروى، "حبيتي ألف سلامة عليكي ترجعي بألف سلامة وصحة وسعادة"، وبعض التعليقات من جمهورها، "أنت خسيتي كده ليه؟.. ربنا يشفيكي".

وسبق، وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، سبب سفرها للعلاج خارج مصر، خاصا بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض، بسبب ذهابها للعلاج بالخارج وليس بموطنها مصر.

وأكدت بسمة وهبة، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، أنها تعاني من مرض نادر، ما دفعها للسفر بالخارج من أجل تلقي العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.

وأضافت بسمة أنها خضعت لعملية بسيطة من أجل أخذ العينة، حتى يفحصها الأطباء، على أن يكون نتيجة ظهورها اليوم، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالسلامة والشفاء.

وعبرت وهبة عن أمنيتها، حيث كانت تتمنى أن يكون علاجاها بمصر، حتى تتواجد بجانب عائلتها ومحبيها، بدلا من التواجد بالخارج، خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة من انتشار فيروس كورورنا المستجد.