بسمة وهبة ترد على منتقدي سفرها للعلاج في لندن: أعاني مرضا نادرا

وجّهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لمنتقدي علاجها خارج مصر، مؤكدة أنها تعاني من مرض نادر لا تتعدى نسبة الإصابة به في العالم ربع في المائة.

وردت على بعض منتقديها حول سفرها للخارج وعدم تلقيها العلاج في مصر، وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال فيديو بثته من العاصمة البريطانية لندن، عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو ماكانش عند حضرتك مانع إنى يكون عندى حالة نادرة لا تحدث عند كثيرين في العالم وعدد المصابين به في مصر لا يتجاوز ربع في المائة".

وذكرت أنها اضطرت للسفر ليس لأنها تقلل من شأن الأطباء في مصر بل لأن نسبة المصابين بمرضها قليلة للغاية، وتحتاج إلى تخصص معين كونها تعاني من حالة مرضية نادرة لا يصاب بها كثيرون في العالم، مؤكدة: "فيه دكاترة في مصر وأحسن دكاترة كمان بس يا ريت تبطلوا تنظروا وتتدخلوا في حياة الناس بدون الدخول في التفاصيل التي لا تعنيكم وقتها هترتاحوا وتريحوا الناس".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة إنها تنتظر نتيجة الفحوصات الطبية، معلنة عن رضائها بكل ما يكتبه الله لها.