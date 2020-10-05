حقيقة فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. بشأن استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيارة المُشار إليها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وأمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان).

وباستكمال الفحص.. تبين وجود خلافات عائلية بينهما قامت على أثرها الأخيرة بترك مسكن الزوجية، وحال قيام زوجها باصطحابها من مسكن أهليتها داخل السيارة، فى محاولة لإنهاء الخلاف حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على أثرها بمحاولة النزول من السيارة حال سيرها.. وباستدعائهما وبمواجهتهما.. أيدا ما سبق وأقرا بالصلح بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.