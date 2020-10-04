محافظ الشرقية يعلن تخفيضات جديدة للتصالح تصل لـ50%: نحميكم من الإزالات

أعلن ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقديم تسهيلات جديدة للمتقدمين بطلبات التصالح من المتعديين على أراضي أملاك الدولة "المباني، الزراعي"، لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، مؤكّدا أنَّه تقرر تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يسدد المتعدي مقدم 25% من إجمالي القيمة، إضافة إلى تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ، لمن يسدد القيمة كاملة.

جاء ذلك خلال لقاء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بمركزي الزقازيق ومنيا القمح، لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وسداد المقدم المستحق عليهم، والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم، لدخول المتعديين تحت مظلة الدولة، ولتلاشي حملات الإزالة للمخالفين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنَّه تيسيرًا على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، تمّ خفض سعر المتر في مخالفات البناء 50 جنيهًا للمتر بالقرى والعزب والتوابع والأماكن المتاخمة لها، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ بمراكز ومدن المحافظة؛ لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، وخصم 25% من قيمة رسوم التصالح حال الدفع الفوري.

وأكّد "غراب" أنَّه سيواصل لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ المرور على معظم المراكز؛ للتيسير على المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، ومنعًا لتسلل شعور عدم الأمان والاستقرار للمواطنين؛ لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني، مؤكداً أنه ما لم يسترد هذا العام من أراضي أملاك الدولة، سيسترد؛ لأنه ملك الدولة وحق الشعب.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بقرارات المحافظ الصادرة اليوم، بشأن تخفيض قيمة المتر، لتقنين أراضي أملاك الدولة، مقدمين الشكر له وللقيادة السياسية، والتي تثبت كل يوم أنها تضع المواطن على قائمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتلبية احتياجاته الضرورية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر".