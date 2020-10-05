فيديو.. الآلاف يشيعون جثماني "عروسين" توفيا "ليلة الصباحية" بالشرقية

شيع الآلاف من أهالي الشرقية جثمان عروسين توفيا بعد ساعات قليلة من زفافهما، إثر إصابتهما باختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهما الكائنة بقرية "طحا المرج"، التابعة لمركز ديرب نجم.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت تعليقات الرواد الذين تداولوا مقطع فيديو يوثّق تشييع الجنازة، على نطاق واسع وتضمنت التعليقات الدعاء للعريس الراحل وعروسه بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "طحا المرج"، دائرة المركز، بمصرع "م. أ. ص."، مهندس، وعروسه "ش. أ. هـ."، يوم "الصباحية".

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم، بقيادة رئيس مباحث المركز، برئاسة الرائد علاء عبد المنعم، لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وفاة العروسين إثر اختناقهما بالغاز، الذي تسرب في أرجاء الشقة أثناء نومهما، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.