"عناتيل وخونة".. التسربيات تفضح ثلاثي الإخوان ناصر وبهجت والشريف

محمد ناصر وبهجت صابر وعبد الله الشريف.. ثلاثي جماعه الإخوان الهاربين في الخارج، أولهم يقيم في تركيا والثاني في لندن والثالث في قطر، اشتركوا علي مدار السنوات الماضية في بث الفتنة والتحريض علي العنف في محاولة لاستعادة مشهد الفوضي داخل مصر، لكن لم تكن الخيانة هي المشترك الوحيد الذي جمعهم، فعلي مدار الأيام الماضية توالت التسريبات الجنسية للثلاثي الإخواني والتي كشفت عن وجه آخر لهم.

"العنتيل الأول" محمد ناصر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مكالمة مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مع سيدة متزوجة، يدعوها لإقامة علاقة غير شرعية، ويحرضها على خيانة زوجها.

وقال ناصر في المكالمة: "أيوا يا روحي؟، اتأخرتي ليه كده؟".

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

ناصر: "ما تيجي بكرا، وحشتك، وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".

"العنتيل الثاني" بهجت صابر

لم تكن فضيحة المكالمة الجنسية للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، مع عشيقته المتزوجة وهو يتفق معها على ممارسة الرذيلة هي الأولى من نوعها لأحد المنتمين للجماعة والمتحدثين باسمها، فقبل تلك الفضيحة كانت هناك واقعة مشابهة لقيادي إخواني هارب آخر، هو حيث كان يطالب فتاة بممارسة الرذيلة قبل شهر رمضان.

حيث ظهر في مكالمة جنسية مسربة كان يتحدث مع إحدى الفتيات الأجنبيات باللغة الإنجليزية، ويطالب بممارسة الرذيلة معها، وظهر بهجت صابر مُلحًا على الفتاة، لكي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت قبل دخول شهر رمضان.

الفتاة اُصيبت بدهشة بسبب هذا الإلحاح الواضح من قبل بهجت، فاستفسرت: لماذا لا يمكن أن نفعل هذا أثناء شهر رمضان؟، وطالما لا يمكن فعله في رمضان لماذا نفعله الآن؟، وهو ما تلعثم القيادي الإرهابي في الرد عليه.

"عنتيل الدوحة" عبدالله الشريف وتحقيق قطر

ثالث أبطال مسلسل "عناتيل الإخوان" في الخارج كان الإخواني الهارب عبدالله الشريف، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا إباحياً له يطالب فيه بإقامة علاقة مع صديقته التي يطلب منها المجئ لقطر والإقامة مهة في الدوحة قائلاً إنه يتمتع بالحرية في الدوحة ولن يمنعهما أحد من إقامة أي علاقة.

وفي تسريب أخر قالت فتاة تدعي ريم أنها كانت علي علاقة بالإخواني عبدالله الشريف وأنه أخبرها بادخاره المال رغبة في الحصول على الجنسية، وذلك لأنه يعلم في قرارة نفسه أنّ قطر تتركه يتحرك بحريته، لأنه يخدم أجندتها، ويعلم أيضًا أنّها ستتخلص منه فور انتفاء الحاجة إليه.

وبعد ساعات من انتشار التسريب الجنسي الجديد للإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل الدوحة"، قالت مصادر في قطر، إنّ المخابرات القطرية بدأت التحقيق في التسريبات الجنسية الخاصة بالإرهابي عبدالله الشريف، مشيرة إلى وجود تقارير أمنية قطرية منذ فترة تطالب بإبعاد عبدالله الشريف عن قطر، بسبب علاقاته النسائية وخوفاً من افتضاح تلك العلاقات.

وأكدت المصادر أنّ حديث عبدالله الشريف عن القطريات، في التسريبات الأخيرة، أدى لغضب داخل المجتمع القطري، موضحة أنّ الأجهزة القطرية تحاول احتواء الموضوع، خاصة أنّ سيدات قطريات كثيرات تقدمن بشكاوى ضد ممارسات الشريف غير الأخلاقية معهن.

خبير جماعات إسلامية: الجماعة تعاني من هوس جنسي

في محاولة لتفسير هذه الظاهرة بين عناصر الإخوان، قال سامح عيد، القيادي الإخواني السابق، لـ"الوطن" إن الإخوان جماعة مشهورة بالهوس الجنسي فالفضائح تطاردهم دائما وأشهرها مؤخرا فضيحة طارق رمضان حفيد حسن البنا الذي تلاحقة 5 دعاوى قضائية بفرنسا بتهمة الاغتصاب والتحرش، فقد تحولت الجماعة من الهوس على السلطة إلى الهوس الجنسي، مرورا بهوس العنف وإراقة الدماء.

وأضاف: نستطيع أن نطلق على الإخوان أنهم "جماعة الهوس" بكل أشكاله، ويعد "الجنس" أحد أمراضهم المزمنة، فمنذ أن تأسست جماعة الإخوان وهي تعمل على تصدير نفسها للرأي العام ومؤيديها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر دعوة الإسلام والدفاع عنه، ولكن ظاهر الجماعة عكس باطنها، فتاريخ الجماعة مليء بالفضائح الجنسية والوقائع المخلة بالآداب، التي ليس لها علاقة بالدين الذي تزعم الجماعة أنها تدافع عنه