حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يؤمن مولود برج العذراء بالصراحة، كما أنّه محب للآخرين، ويعشق جمال المنظر والترتيب، كما يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.