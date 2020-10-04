نائب محافظ جنوب سيناء تناقش موقف طلبات التصالح بالرويسات

التقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مع رانيا هداية، والدكتور عمر لاشين، ممثلي منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لدراسة المخطط التنفيذي لتجمع الرويسات التابع لمدينة شرم الشيخ، وتحديد موقف طلبات التصالح لمن هم لديهم ملفات تقنين.

وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع ضرورة بناء صورة متكاملة لدى سكان تجمع الرويسات، عن أهمية مشروع المخطط الاستراتيجي للمنطقة، ودور ومجهود الدولة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن مع الحفاظ على حق الدولة.

وقالت نائب المحافظ، إنه جاري تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة طور سيناء اعتبارًا من اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، على أن يجري إرفاق ما يثبت تقديم طلب التقنين مع طلبات التصالح.

واستعرض ممثلي منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المنهجية التي جرى اتباعها في المخطط الاستراتيجي للرويسات.

وقال الدكتور عمر لاشين، ممثل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الدراسة تضمنت الوضع الراهن للمدينة والمشروعات القائمة، وإرشادات هيئة التخطيط العمراني والامم المتحدة.

وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الحياة للسكان بمنطقة الرويسات، والتأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المحلى لكون المواطن المستفيد الرئيسي من تنفيذ المخطط، لافتًا غلى أنه سيجري إعادة صياغة للمخطط Readjustment طبقًا لمتطلبات المجتمع المحلى.

حضر الاجتماع اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، و نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ورئيس قطاع تجمع الرويسات، وأحد مهندسي الإدارة الهندسية بمدينة شرم الشيخ، و عضو المكتب الفني لنائب المحافظ، ومسئول أملاك الدولة بالمحافظة، بالإضافة إلى استضافه بعض من أهالي منطقة الرويسات.