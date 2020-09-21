الزراعة : تعاون بين كلية الزراعة جامعة القاهرة ومعمل متبقيات المبيدات في مجال البحث العلمي

د هند محمود - مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة استقبلت د عمرو مصطفى- عميد كلية الزراعة- جامعة القاهرة يرافقه وفد من الكلية وتأتي الزيارة في إطار ما يقوم به المعمل من تكوين شراكات مع جهود المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية والشركات والتعاون مع كافة الجهات العاملة في القطاع الزراعي ‏ وقد حضر الإجتماع من المعمل مدير إدارة التسويق و مدير التدريب بالمعمل وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين كما تطرق الإجتماع إلى دور المعمل في مجال سلامة الغذاء محلياً ودولياً كونه من أكبر المعامل في الشرق الأوسط لما يضمه من كوادر بشرية تضم خبرات بحثية وعلمية هامة وكذا الأجهزة الحديثة بكل أقسامه مما يدعم جودة نتائجه عالمياً.هذا وقد قام السادة الزائرين بتفقد أقسام المعمل المختلفة وأبدوا اعجابهم بالإمكانيات المختلفة بالمعمل ومايضمه من خبرات فنية وعلمية وأجهزة حديثة.ومن الجدير بالذكر أن زراعة القاهرة تعتبر من أقدم كليات الزراعة في الوطن العربي حيث أنها تأسست عام ١٨٨٩ كمدرسة عليا للزراعة قبل أن تصبح كلية عام ١٩٣٥ كما أنها تفوقت في التصنيفات الدولية علي جامعات عالمية من حيث جودة التعليم وحصول خمس معامل وبرنامج التصنيع الغذائي علي الإعتماد الدولي كما أن الكلية تساهم بدورها العلمي والمجتمعي في خدمة أهداف الدولة علي مختلف المستويات باستثمار ما تمتلكه من إمكانات بشرية وتكنولوجية .

هذا وقد انتهى الإجتماع إلى الإتفاق على تبادل الزيارة للإطلاع على معامل كلية الزراعة والتعاون الجاد والمثمر من خلال عمل بروتوكول يتم صياغة بنوده خلال الفترة القادمة.