مصدر بـ"البحث العلمي": اختفاء كورونا لدى 65% من المصابين بعد تناول الأفيجان

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج الدراسات العلمية لدواء الأفيجان على مرضى كورونا، ظهرت نتائجها منذ أيام، مؤكدا أنها جاءت إيجابية، مشيرا إلى أنه تم نشرها في عدد من المجالات العلمية، مؤكدا أنها جاءت إيجابية على الحالات المتوسطة والحالات الشديدة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن دواء الأفيجان يمنع استنساخ الفيروس داخل الخلايا البشرية، بالإضافة إلى أنه يساعد على انخفاض درجة الحرارة بعد 3 أيام من تناوله، بالإضافة إلى أنه ثبت اختفاء فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بعد 4 أيام من استخدامه على 65% من الحالات البسيطة والمتوسطة.

"الدراسات": خفض الحرارة بعد "3 أيام".. ويقضي على الفيروس بعد "10"

وتابع، أن الدواء يقضي على الفيروس في 10 أيام بجميع الحالات، بالإضافة إلى أنه يخفض أعراض المرض لنصف الفترة، مؤكدا أن النتائج تم نشرها في المجلة العلمية الدولية.

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، أن الفترة الماضية، كانت مصر ضمن الدول المشاركة مع دولة اليابان في التجارب السريرية على الأفيجان، حيث قامت بإجراء التجارب السريرية على دواء الأفيجان بعدد من المستشفيات.

ولفت إلى أن اليابان، قامت بجمع النتائج الفترة الماضية التي نشرت في المجالات العلمية الدولية، التي أثبتت إيجابية الدواء على كورونا، في تقليل فترة المكوث للمريض بالمستشفى، من 14 يوم لـ11 يوم في الحالات المتوسطة والشديدة، موضحا أنه بالنسبة للحالات البسيطة جدا، لا يتم التعامل معها بمضادات للفيروسات، إلا إذا كانت مصاحبة بمرض الإنفلونزا.

وأضاف حاتم، أن شركة فوجي، نشرت الدراسات التي شاركت بها مصر، مؤكدا أنها أثبتت فاعلية الأفيجان مع الحالات الشديدة مع مصابي كورونا والإنفلونزا.

والجدير بالذكر، أن الدراسات العلمية جرت في العديد من الدول بالتعاون مع دولة اليابان، التي منها مصر وإيران وروسيا.