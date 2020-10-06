العناني: معرض أثري جديد بأمريكا يحوي 138 قطعة وتأمينه مليار دولار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الهدف من عودة حركة معارض الآثار الخارجية إيجاد موارد لتمويل خزينة الآثار الملزمة بدفع 150 مليون جنيه شهريا رواتب فقط للعاملين بها.

وأضاف العناني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المعارض الخارجية هدفها تحسين الصورة الذهنية عن مصر والترويج للمقاصد المحلية والأثرية، وهناك معرض بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2021 سيعرض به 138 قطعة أثرية وتم التأمين عليه بمليار دولار، مؤكدًا أن المعارض الخارجية لا تستهدف جنى الأموال فقط، لكنها وسيلة مهمة للترويج السياحى وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.

وأضاف أن افتتاح معرض الآثار المؤقت "ملوك الشمس" في العاصمة التشيكية براج فى أغسطس الماضي، بحضور رئيس وزراء التشيك كان له مردود إيجابى فى ملف عودة السياحة لمصر رغم أزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة حصلت على 50% من إيرادات المعرض.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتنظيم معرض أثري للفرعون الشاب توت عنخ آمون تحت عنوان "الفرعون الذهبي" حيث بدأ جولته في الولايات المتحدة ومنها إلى فرنسا حيث استطاع أن يحقق نجاحًا باهرًا، محطما الرقم القياسى فى تاريخ تنظيم المعارض الثقافية فى فرنسا، حيث زاره 1,423,170 زائر خلال 6 أشهر بدأت من 23 مارس 2019، لينتقل بعد ذلك إلى لندن، التى تحدت أن المعرض لديها سيحقق أعلى معدلات للزيارة فى العالم، والتي حقق فيها نصف مليون زائر قبل إغلاق أبوابه في وجه الجمهور عقب انتشار فيروس كرونا وطلب المنظمون مد فترة عرض المعرض لتعويض الخسائر إلا أن مد فترة المعرض لم تحقق المستهدف منها حيث لم تسمح السلطات البريطانية بفتح المتحف، ما اضطر المنظمين لطلب مد الفترة لحين انتهاء الأزمة وهو ما قوبل بالرفض.