الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في كفر الشيخ: سعيد بتكريمي ومصر تغيرت

عبر الدكتور أحمد علي محمود صالح، أستاذ تغذية الدواجن بكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، عن سعادته بتكريمه وحصوله على الجائزة، مشيراً إلى أن مصر تغيرت كثيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت تهتم بالعلم والعلماء.

وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن حصوله على الجائزة، جاء نتيجة مجمل الإنتاج العلمي خلال السنوات الماضية، حيث قدم العديد من الأبحاث العلمية والتجارب البحثية في مجال تغذية الدواجن والحيوان، التي تساعد علي تطوير صناعة الدواجن بمصر.

وأضاف أنه نشر العديد من الأبحاث العلمية بالتعاون بين جامعة كفر الشيخ وجامعات أجنبية في اليابان وسلوفاكيا وأمريكا، وجرى اختياره سفيراً علمياً لجامعة كاجوشيما اليابانية بمصر وسفيراً علميًا لجامعة "نترا" للعلوم الزارعية بسلوفاكيا بالشرق الأوسط .

وأشار صالح إلى أن حصوله علي الجائزة، جاء تكريماً لدور شباب العلماء الذي يدعمه رئيس الجمهورية لتحقيق نهضة مصر العلمية و متماشيا مع رؤية مصر 2030

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، "صالح" متمنياً له مزيد من التوفيق، كما هنأه الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة، مؤكداً أن الكلية تعد منبعاً للعلماء وشهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في مجال البحث العلمي، الذي يهدف لخدمة المجتمع.

كان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أعلن منذ قليل، بحضور جميع أعضاء المجلس أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الأعلان عن كل الجوائز مرة واحدة، ويُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام، 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنيه، وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، التي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، بلغ عدد الفائزين 41 فائزًا، لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد إلى مليون و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري، لدعم البحث العلمى.