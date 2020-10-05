قبل ما تدفع ثمن العربية.. خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

شراء سيارة واحد من أحلام الكثير من الشباب، فإذا كنت قد عزمت بالفعل واخترت السيارة فقبل أن تقوم بدفع قيمة السيارة يجب أن تتأكد من صحة بياناتها وأنها لا تحمل أي مخالفات حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، ويمكنك الاستعلام من خلال خدمة التأكد من صحة بيانات تيسير رخصة المركبة الكترونيا من موقع بوابة مصر الرقمية.

تستعرض "الوطن" خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة

تعد خدمة التأكد من صحة بيانات تسيير مركبة أحد الخدمات التفاعلية الهامة التي يستفيد منها المواطن، وينصح باستخدام الخدمة قبل شراء أي مركبة مستعملة للتأكد من صحة رخصة المركبة وصدورها من إحدى وحدات تراخيص المرور.

خدمة التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

قبل اختيار الخدمة يجب أن يتوفر لديك الآتي:

نوع إثبات الشخصية إذا كان بطاقة شخصية أو جواز سفر.

- الرقم القومى.

- بيانات ترخيص المركبة.

- بيانات المركبة نفسها.

خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنــــا.

اختيار خدمات مركباتي

الضغط على التأكد من صحة بيانات مركبة، والضغط على بدء الخدمة.

اختار نوع المالك من بين أفراد أو جهات، ثم نوع اثبات الشخصية، وادخال الرقم القومي للمالك، ثم الضغط على موافق على الشروط والأحكام ثم "التالي".

ثم ادخال بيانات ترخيص المركبة، مثل رقم اللوحة، وتاريخ اصدار ترخيص المركبة والانتهاء، ثم اختار المحافظة ثم التالي.

إدخال بيانات المركبة، نوع السيارة، سنة الصنع، رقم الشاسية، ثم الضغط التالي.

يتم عرض كافة البيانات التي تم إدخالها للتأكد منها، إذا كانت صحيحة اضغط على التالي.

اختر طريقة سداد رسوم الخدمة، سواء بالبطاقات أو شركات التحصيل "خالص".

بعد تسديد الرسوم، ستظهر رسالة تم ارسال طلبك بنجاح.

يمكن تتبع حالة الطلب من خلال الاحتفاظ بالرقم الذي سيظهر والضغط على تتبع الطلب.