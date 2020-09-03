منهم مي عمر ودرويش وفلوكس.. فنانون اتجهوا للغناء مؤخرا

أعلن عدد من الممثلين دخولهم عالم الغناء، كان آخرهم الفنان مصطفى درويش الذي اشتهر بدوره المميز في مسلسل "100 وش".

وأعلن الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، استعداده لخوض تجربة الغناء مع فريق المدفعجية.

وكتب "درويش"، عبر حسابه: "مش عايز افاجئكم بس أنا بحضر أغنية مع المدفعجية".

كما خضعت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي فيه أكثر من أغنية بصوتها.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي. ‏

كما أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر "إنستجرام"، طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم خليك صح، قريبا.

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو له أثناء عمله وتدريبه على الأغنية الجديدة، مصحوبة بتعليق منه "قريبًا".

أغنية "خليك صح"، من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.

ويقول مطلع الأغنية: "لخبطة لخبطة لخبطة قدام عينك الدنيا ملخبطة.. لخبطة لخبطة لخبطة أخبار مش صح ومتلخبطة".