جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه، محمود عبدالرؤوف مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى راكبة فرنسية من أصل مصري قادم من فرنسا.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد محمد بحيرى مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على، حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبد الله حمدى مأمورى الضبط تحت إشراف، خالد شعبان مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبها فتبين وجود 131 شريطا بإجمالي 4665 قرصا مخدرا، أنواع مختلفة منها Tramadol و Xanax وAlprazolam و Lyrica و Pregabaline مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

كانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، احبطت محاولة تهريب نقد مصري يقدر بقيمة 316‪ ألف جنيه، مع راكب مسافر إلى المملكة العربية السعودية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وذلك بسبب مخالفة قانون النقد المصري.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين بوجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بداخلها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 316‪ ألف جنبها مصريا، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.