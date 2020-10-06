شوقي: أنفقنا 500 مليار جنيه على التعليم في 6 سنوات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المصروفات الدراسية، تعد ركيزة أساسية لموازنة الوزارة لتقديم الأنشطة والمكتبات والتأمين على الطلاب والتأمين الصحي.

وتحدث شوقي عن الإنفاق في الوزارة مشيرًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن جائحة فيروس كورونا أضافت بنودا بالموازنة لم تكن متواجدة مثل الكمامات وأدوات التعقيم، وتعقيم 60 ألف مدرسة لمدة عام كامل فضلا عن 3 أجهزة لقياس درجة الحرارة في كل مدرسة بإجمالي 60 ألف جنيه، وإنشاء محطات تلفزيون فيها 2000 حصة بتكلفة هائلة مشددًا على أن كل ذلك يحدث بالمصروفات الدراسة.

وأوضح أن أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وأبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الحاصلين على معاش تكافل كرامة ومعاش وزارة التضامن ضمن الفئات المعفاة من مصروفات المدارس.

وأشار إلى أن الوزارة أقرت بالتعاون مع وزارة التضامن إعفاء 1.1 مليون وتم اضافة 1 مليون طالب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من المصروفات الدراسية، باجمالي 2 مليون طالب بخلاف المرأة المعيلة والمطلقة ومدارس التربية الخاصة والمكفوفين والمدارس المجتمعية والفصل الواحد ومدارس صديقة الفتيات، مؤكدًا أن ذلك يمثل 40% من الطلاب بما يوازي مليار و200 ألف جنيه، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطالب المعفاة من سداد المصروفات يصل إلى 10 ملايين طالب خلال العام الجاري، من إجمالي ما يقرب من 23 مليون طالب.

ولفت إلى أن الوزارة تسمح لأولياء الأمور بتقسيط المصروفات المدرسية وأوضح أن تكلفة الخدمات التي تقدمها الدولة لطالب المرحلة الثانوية سنويا تصل إلى 20 ألف جنيه، رغم أن مصروفاتهم المدرسية 500 جنيه فقط وأنه حاصل على جهاز ثمنه 5000 جنيه.

وشدد شوقي على أن هذه الإعفاءات هي أكبر اعفاءات على الإطلاق، موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور أن يثقوا في الوزارة وأنهم لم يحتاجوا إلى كتاب خارجي أو درسي خصوصي، ويمكنهم الحكم بعد التعرف على الكتب التفاعلية والدروس الإلكترونية والمكتبات والمنصات الرقمية، و فضلا عن مجموعات التقوية داخل المدارس حال عدم الاكتفاء بالوسائل السابقة مؤكدًا حرص الوزارة في إقناع الأهالي بالتخلي عن ظاهرة الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن مجموع موازنات التعليم في مصر على مدار 6 سنوات يصل إلى 500 مليار جنيه شاملة الرواتب التي تصل نسبتها إلى 85%، مشددًا على أنها أقل مما يستحقه المدرس مشيرا إلى أن الوزارة وجهت 44 مليار جنيه لتطوير التعليم على مدار 6 سنوات.