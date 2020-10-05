شوقي: اللي منعرفوش في التعليم أحسن من اللي نعرفه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يتحدث عن بناء الشخصية فى التعليم، يقصد العودة لعصر التعليم الذهبي، ومصر التي نسعى للوصول إليها، مضيفا: "زمان مكناش نسمع عن فتنة طائفية ومكناش محتاجين كتاب للقيم والأخلاق، ولو رجعنا للأربعينيات والخمسينيات شيء عظيم".

وأضاف شوقي، خلال حفل تكريم نوابغ الثانوية العامة والدبلومات: "مش لازم نتعلم بطريقة زمان، العصر الحالي محتاج مهارات وعلوم جديدة مختلفة"، قائلا: "أنا شوفت الكمبيوتر بعد ما تخرجت، والرسم في كلية الهندسة كان بالمسطرة، وهناك تطور حدث وبالتالي لازم التعليم يتطور".

وأضاف وزير التعليم: "في مثل بيقول اللي تعرفه أفضل من اللي متعرفهوش، ودي جملة سلبية جدا، مش يمكن اللي معرفهوش أفضل، وبالتالي نقدم الأفضل لأولادنا، وبناء على كده عملنا أبحاث لطلابنا، مش بسبب كورونا، لكن لازم التعليم يكون له تأثير على بناء شخصية الطالب، ويكون للطلاب دور في المستقبل ينقلوا اللي اتعلموه لزمايلهم".

ووجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لأوائل الثانوية العامة والدبلومات على ما بذلوه من جهد كبير، كما وجّه الوزير الشكر لزملائه، لجعل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي ممكنة هذا العام، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العام الدراسي.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تسعى للوصول إلى ما نراه في الأوائل من تفوق وتميز في دراستهم، لافتا إلى أنّ تكريمهم يأتي من الجهة المانحة التي تستند لمعايير في الاختيار والتكريم، وطلبنا من بنك التعمير والإسكان التوسع في أعداد الطلبة المكرمين.

وأضاف أنّ مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تخرج بأبنائها بامتحان ولم تترك أي طالب مستقبله يتأثر، رغم أنّه كان هناك ضغوط لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنّ التنسيق ينتظر الشهادات الأجنبية، والأمور سارت بشكل طيب، وأدى الامتحان مليون و400 ألف دون أي إصابة بكورونا.