وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة: أنا غيران منكم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تسعى للوصول إلى ما نراه في الأوائل من تفوق وتميز في دراستهم، لافتا إلى أنّ تكريمهم يأتي من الجهة المانحة التي تستند لمعايير في الاختيار والتكريم، وطلبنا من بنك التعمير والإسكان التوسع في أعداد الطلبة المكرمين.

وأضاف شوقي، خلال حفل تكريم نوابغ الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والبالغ عددهم 55 طالبا وطالبة، أنّ مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تخرج بأبنائها بامتحان ولم تترك أي طالب مستقبله يتأثر، رغم أنّه كان هناك ضغوط لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنّ التنسيق ينتظر الشهادات الأجنبية، والأمور سارت بشكل طيب، وأدى الامتحان مليون و400 ألف دون إصابة بكورونا.

ومازح الوزير أوائل الدبلومات والثانوية العامة، قائلا: "كنا زيكم بنطلع أوائل ومكانش في تكريم لينا، أنا غيران منكم"، مضيفا أنّ التعليم المصري كان راقيا جدا، والشهادة الابتدائية حصل عليها عباقرة مثل عباس محمود العقاد، وحريصون على أن تعود مصر لعصرها الذهبي.

في سياق متصل، قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكان والتعمير، إنّ البنك يولي اهتماما خاصا لدعم قطاع التعليم تماشيا مع عقيدته بأنّ التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع قادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف أنّ البنك يستمر فى تقديم الرعاية للطلاب حتى نهاية المرحلة الجامعية، وتشمل هذه الرعاية "منح شهرية 1000 جنيه، لاب توب وإنترنت لمساعدتهم على الدراسة والبحث، وحال الاستمرار في التفوق حتى التخرج بالحصول على جيد جدا مع مرتبة الشرف يتم منحه 5 آلاف جنيه و10 آلاف لمن يحصل على تقدير امتياز"، موضحا أنّ المكافأة تشجيعا للاستمرار في تفوقهم.

وأوضح غانم: "استفاد من هذا البرنامج والدعم حتى الآن نحو 112 طالب وطالبة، وجرى تكريم 27 طالبا بالمرحلة الإعدادية ومنح الطالب تابلت ودفتر توفير.