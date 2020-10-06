ابنة السيدة التي حبسها ابنها بسبب المعاش: بدخل لها الأكل من تحت الباب

كشفت وفاء عبد الحميد، ابنة السيدة المسنة التي تعرضت لعقوق من ابنها، تفاصيل ما حدث من شقيقها تجاه والدتها، قائلة إنّ شقيقها طرد والده ووالدته من المنزل، ما جعلها تأخذ والديها للإقامة معها في مسكنها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أخويا كرش أبويا وأمي وأنا خدت الاتنين عندى، وبعد ما أبويا مات أخويا ضربني وأخد أمي مني عشان تعيش معاه في البيت"، موضحة أنّه فعل ذلك من أجل الحصول على معاش والدته.

وأضافت: "أخويا ضربني وأخد أمي مني غصب عني، ورغم إني عرضت عليه 10 آلاف جنيه وياخد فيزا المعاش، رفض يديني أمي"، متابعة: "لما رحت أشوف أمي، أخويا رفض يدخلني البيت، وأخويا بيسيب أمي ساعات طويلة من غير أكل، عشان بيخرج الصبح يروح الشغل ومبيرجعش غير بالليل".

وتابعت: "أنا كنت بروح أدخل ليها الأكل من تحت عقب الباب"، مشيرة إلى أنّ الفيديو المتداول لها وهي تعطي الطعام لوالدتها، كان منذ 9 أشهر".

وطالبت بإدخال والدتها إلى أحد المستشفيات لرعايتها صحيا، كون شقيقها أهمل رعايتها، ما جعل حالتها الصحية متردية: "أخويا طرد أمي من البيت، وأمي لا بتاكل ولا بتشرب وعايشة على المحلول، وقافل عليها اليوم كله، ولما رحت أخد أمي أخويا فتح دماغي".

من جانبه، قال الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن بالغربية، إنّه توجه إلى منزل السيدة العجوز التي تتعرض لعقوق من ابنها، وتحدث معها، لكنها نفت أن يكون ابنها يعاملها معاملة سيئة، مشددا على أنّه سيعمل على نقل السيدة إلى المستشفى غدا، لتوقيع الكشف الطب عليها ومعرفة حالتها الصحية: "الكشف هيوضح لو كان التعب نتيجة سوء إهمال ولا خلاف ذلك".