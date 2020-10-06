كريمة: لا يجوز التجسس على ما يتصفحه الأبناء على الإنترنت

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إنّ التجسس على الأبناء لا يجوز، وأنّ الله قال "ولا تجسسوا"، مشيرًا إلى حرمة التنصت بأي شكل.

وأضاف كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الله علمنا ذلك حتى تكون هناك ثقة متبادلة، موضحا أنّ النبي حذّر من التجسس "متابعة الأخبار"، ومتابعة الأبناء متابعة فجة وإحصاء حركاتهم وسكناتهم.

وأكد كريمة أنّ الإسلام علمنا أنّ الإنسان المسافر لا يدخل فجأة على زوجته، لكن يرسل إليها رسول، موصحا أنّهم فيما سبق، كانوا يذهبون للمسجد ويصلون ركعتين ليشاع أنّهم عادوا من السفر.

وأوضح أنّ الإسلام أمر بالاستئذان حتى مع أقرب الأقربين، حتى مع الزوجة والأم، لافتا إلى أنّ الإسلام يعلم الشخص أنّه يجب طرق الباب قبل فتحه.

وأشار إلى أنّ العلماء نصحوا أن يصاحب الآباء أبنائهم عند سن التمييز "السابعة" وعدم التجسس عليهم، موضحا أنّ التجربة ستعلمه وسيتعلم من أخطائه، وأنّه لا يصح التجسس على ما يتصفحه الأبناء على الإنترنت، لكن هذا الأمر لا ينطبق على أصحاب الأعمال.

وتابع: "آخر بناتي اتخرجت السنة دي وأنا عامل لها دفتر توفير في البنك، عشان أساعدها في الجهاز ونفقاته، وجالها كشف حساب من البنك أقسم بالله اني أرسلته لابنتي مغلقًا كما جاء من البريد".