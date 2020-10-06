"الري" تجهز 72 وحدة طوارئ بالدلتا استعداداً لموسم الأمطار والسيول

قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنَّ المصلحة استعدت لموسم الأمطار والسيول المقبل، من خلال تجهيز وتجربه 72 وحدة طوارئ "كهرباء وديزل" بالمحطات الواقعة بالدلتا، وتمّ الانتهاء من إصلاح 10 وحدات طوارئ "لاين شافت" تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث ) ووحدتي طوارئ ثابته كهرباء و3 وحدات طوارئ ديزل بمعرفة المصلحة وتمّ تأهيل خطوط التغذيه الكهربائيه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه.

وأوضح أنَّه تمّ الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة أجماليه قدرها 8.9 مليون جنيه، وتمّ تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء، وتأكّيد جاهزية جميع خطوط التغذية الكهربائية، ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقلة ومراكز الطوارئ في حالة استعداد تام للتحرك في أي مكان.

وأضاف أنَّه تمّ تشكيل لجان للمرور على المحطات، وتم أمس الإثنين متابعة أعمال الوحدات الفنية لمحطات الإدارة العامة لغرب شمال سيناء وجاهزيتها وحالة المناسيب، ومتابعة الأعمال على عملية إنشاء محطه "إسنا 1" الجديدة، والتي يتمّ فيها تسليح جسم المحطة و"أحواض المص" متابعة الأعمال على محطة "قورتة" وأعمال الصيانة بالمحطه والتشغيل والصيانة والعمرات والحالة الفنية للوحدات والحالة الأمنية للمحطات و"مناسيب المص" والطرد، ومحطه قبلى قارون الرئيسيه وتنفيذ مناورة غرق على مصرف "5"، بوسط الدلتا، والتحرك السريع من وحدة الطوارئ وتركيب وحدتي طوارئ، والانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات الكهربائية اللازمة والخاصة بمحرك محطة "محلة روح"، ومتابعة الأعمال على محطة "صرف البدرمان" ومحطات أبو المنجا، وبعض محطات الآبار التابعة لهندسة آبار بنها وشبين القناطر، لمتابعة الحالة الفنية وحسن سير العمل، ومدى جاهزية المحطات في موسم أقصى الاحتياجات، وإنهاء الملاحظات الكهربائية والميكانيكية والمدنيه لمحطة "البطس" بالفيوم.