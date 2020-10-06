مصرع حداد صعقا بالكهرباء في "مقابر سوهاج"

لقي حداد مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء تركيبه باب علي إحدى المقابر، بدائرة قسم شرطة الكوثر بسوهاج، كما لقيت طفلة مصرعها غرقا، إثر سقوطها داخل ترعة أثناء لهوها بدائرة مركز دار السلام، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة الكوثر يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول السيد محمد حسانين، 30 عاما، حداد ويقيم ببندر أخميم "جثة هامدة"، إثر صعق كهرباء، وانتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة.

وبسؤال خاله "أحمد.هـ.م"، 39 عاما، مهندس كمبيوتر، ويقيم بذات الناحية، قال إن ابن أخته أثناء قيامه بتركيب باب حديدي، علي إحدى المقابر، لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما أدى إلي صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة؛ لعدم وجود شبهة جنائية.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة دار السلام، من المستشفي المركزي، يفيد بوصول الطفلة "منة.ش.ع"، 4 سنوات، وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر حادث غرق، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.

بوسؤال والدتها "سحر.د.م"، 41 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها علي حافة الترعة المجاورة لمنزلهم، إنزلقت قدماها، وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها، ومن ثم وفاتها، نافية الشبهة الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.