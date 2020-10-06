مراكز أمريكية: كورونا يمكن أن ينتقل بين الأشخاص لمسافة أبعد من مترين

عدلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من توصيتها المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء، قائلة إنّه "يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب به لمسافة أبعد من ستة أقدام (1.8 متر)، وهو ما كانت دراسات طبية قد أشارت إليه مؤخرا".

وأوضحت المراكز، حسب ما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أنّ التحديث يؤكد أنّ الرذاذ الناتج عن تنفس الشخص المريض يمكن أن يبقى في الهواء لدقائق وساعات، وبمقدوره إصابة الأشخاص الذين يبعدون أكثر من 6 أقدام عن الشخص المصاب أو بعد أن يغادر ذلك الشخص المكان.

وأشارت إلى أنّ الوجود في الأماكن المغلقة التي لا توجد بها تهوية كافية، يمكنه أن يساعد في انتقال فيروس كورونا، مضيفة أنّ العلماء يعتقدون أنّ كمية الرذاذ والجزيئات المعدية الأصغر التي ينتجها الأشخاص المصابون بالمرض، أصبحت مركزة بدرجة كافية لانتقال الفيروس لأشخاص آخرين، في نفس المكان ونفس الوقت".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و457 ألفا و403 حالات، وذلك عقب تسجيل 39 ألفا و557 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 210 آلاف و192 حالة، عقب تسجيل 460 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.