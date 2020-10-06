محطة "الريسة" لتحلية المياه.. ثمرة انتصارات أكتوبر بشمال سيناء

يترقب أهالي محافظة شمال سيناء بشوق بالغ افتتاح محطة "الريسة" لتحلية المياه، والتي تُعد أول محطة تعمل بنظام "مبادل الضغط"، وفق أعلى المعايير وأحدث المواصفات التكنولوجية العالمية، للقضاء على مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كامل في المحافظة.

وبينما يتواصل العمل في المراحل النهائية بالمحطة، التي تُعد إحدى ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة، أكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أنه بافتتاح محطة "الريسة" ستنتهي مشكلة المياه تماماً في مدينة العريش، كما سيتم تزويد العديد من المناطق الأخرى بكميات إضافية من مياه الشرب.

وأوضح محافظ شمال سيناء، في تصريحات بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن المياه الناتجة عن محطة "الريسة" سيتم ضخها على خطوط الشبكة الجديدة، والتي تعمل بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، وليس وفق ساعات محددة كما كان الوضع في الماضي.

وأضاف "شوشة" أن مدينة العريش بدأت تشهد فائضاً في مياه الشرب، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القريبة، ضخ المياه إلى التجمعات السكنية والصناعية في مناطق خارج العريش، بعد القضاء على أي مشكلات قد تعاني منها بعض المناطق في المدينة.

معلومات عن محطة "الريسة"

وفي إطار التعريف بإمكانيات وقدرات محطة "الريسة" لتحلية المياه، أوضخ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء، اللواء سعيد إبراهيم بده، أن المحطة المقامة على مساحة 7 آلاف و500 متر مربع، شرق مدينة العريش، تبلغ قدرتها الإنتاجية 5 آلاف متر مكعب يومياً، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 10 ملايين و960 ألف دولار.

وأضاف رئيس شركة المياه أن محطة "الريسة" يوجد بجوارها محطة أخرى لتحلية المياه، تحت الإنشاء، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 10 آلاف متر مكعب في اليوم، أي ضعف حجم إنتاج المرحلة الأولى، وتخدم مناطق "أبو صقل، والواحة، والريسة"، وجميع هذه المناطق تقع شرق مدينة العريش.

وتعتبر محطة "الريسة" أول محطة فى شمال سيناء تعمل بنظام مبادل الضغط، وفق أعلى تكنولوجيا في العالم، وتستخدم تقنية "فلاتر التنقية الدقيقة"، التي تعمل على تقليل نسبة "العكارة" إلى أقل من واحد ميكرو، تليها مرحلة "الضغط الأسموزي"، والتي يتم فيها فصل الأملاح عن الماء، تحت ضغط مرتفع، مع مبادل الضغط، من إنتاج إحدى أكبر الشركات الأمريكية في إنتاج موفرات الطاقة، حيث يبلغ متوسط توفير الطاقة المستخدمة 3 كيلووات للمتر المكعب من المياه، ويُعتبر هذا المتوسط من أعلى معدلات توفير الطاقة في العالم.

ومن جانبه، قال العميد إيهاب عقل الغضبان، صاحب ومدير الشركة العالمية لتكنولوجيا البيئة، إن معظم مكونات وحدة المعالجة الابتدائية مصنعة بأيدي عاملة مصرية، عدا محابس الفلاتر، مشيراً إلى أنه يتم إجراء دراسات بيئية للمنطقة بصورة مستمرة، لقياس نسب الأملاح والملوثات المختلفة، الناتجة عن عملية التحلية، والتأكد من أنها في الحدود المسموح بها.

وبدوره، قال المهندس ياسر العماري، رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحى، إن المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب بشمال سيناء، أصبحت المحافظة، لأول مرة، تشهد زيادة في كميات المياه المنتجة على عدد السكان، الأمر الذي يساعد في دفع جهود التنمية، من خلال إنشاء مناطق صناعية وأحياء سكنية جديدة.

وأضاف "العماري" أن شبكة المياه الجديدة أنهت مشكلة العطش بنسبة كبيرة في مدينة العريش ومحيطها، وجميع عمليات الضخ التي تجري تتم بشكل تجريبي، وأكد أنه خلال شهور قليلة، سوف تكون المدينة بأكملها على شبكة واحدة، تضخ المياه في الخطوط بصورة مستمرة على مدار الساعة.