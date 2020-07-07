صور.. مدن كفر الشيخ الجامعية تستقبل الطلاب خلال امتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بالجامعة الذين سبق لهم الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019/2020، خلال أداء طلاب الفرق النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه تم تسكين الطلاب قبل بدء الامتحان طبقاً لجدول الامتحانات المعلنة مسبقاً بمواقع الكليات وأنه سيتم سداد رسوم الإقامة طبقاً لبداية ونهاية الامتحانات المعلنة.

وقال "دسوقي"، في بيان له الثلاثاء، إن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الإجراءات الاحترازية والصحية والوقائية التى اتخذتها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على تطبيق وسلامة الإجراءات الصحية والاحترازية التي تمت في مباني المدن في إطار حرصه على متابعة سير العمل يوميا في الإدارة العامة للمدن الجامعية للاطمئنان على استعدادتها ومدى جاهزيتها.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التسكين بالمدن بدأ يوم الثلاثاء الموافق 30 – 6 -2020، وأنه تم تخصيص عيادة طبية متنقلة داخل مبنى المدن الجامعية وتركيب بوابات تعقيم ذاتية على بوابات الدخول الرئيسية للجامعة وعدد من الكليات من إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي تعمل بنظام التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر للوقاية.

وأكد "دسوقي"، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الجميع ومنع الدخول بدون ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والحرص على التباعد الاجتماعي واستمرارعمليات تطهير وتعقيم المباني.