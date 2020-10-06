صور.. 3 أطنان لحوم أضاحي لمطروح وتوزيعها على القرى والنجوع

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن وصول سيارة لحوم الأضاحي من الوزارة، واستلام كمية من اللحوم بلغت 3 أطنان.

وقال "عبدالبصير"، إن اللحوم تسلمتها لجنة من قيادات الأوقاف، تضم وكيل الوزارة، والشيخ "إبراهيم الفار، وأنور بسيوني"، ومحمد عبد العاطي، المديرالإداري، وسامح الغمري، مدير البر، ومفتشي وأئمة إدارة شرق وغرب مطروح.

ووزعت اللحوم لإدارة الأوقاف في مدينة الحمام، بواقع 400 كيلو جرام، والعلمين 400 كيلو، والضبعه 400 كيلو.

ووزعت لجنة الأوقاف، مكونة من وكيل مديرية أوقاف مطروح، وقيادات المديرية اللحوم على إدارتي النجيلة، وسيدى براني، بواقع 300 كيلو لكل منهما، واختصت إدارة البر بـ600 كيلو، يجرى توزيعها عن طريق البونات، وكذلك إدارة أوقاف شرق مطروح بـ300 كيلوا لحوم ، وإدارة غرب مطروح بـ300 كيلو أيضًا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن توزيع لحوم الأضاحي ينفذ من خلال المسئولين في إدارات الأوقاف بالمراكز والمدن كالحمام والسلوم ومرسى مطروح وغيرها، مشددا على أن المستهدفين هم المواطنين الأكثر احتياجا، طبقا للكشوفات التي حصرتها مديرية الأوقاف في الإدارات، بجانب الغلابة والمحتاجين، طبقا للجنة المسئوله عن أعمال التوزيع؛ بهدف توصيل لحوم الأضاحي للمستحقين للدعم من أهالى المحافظة، فى مختلف المدن والقرى والنجوع.

وأشار الشيخ حسن عبد البصير، إلى أن هذه الدفعة ليست الأولى من لحوم الأضاحي، التى تصل مطروح من الوزارة ، ولكنها الرابعة بعد الانتهاء من صكوك الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، ما يعكس لجميع من شاهدوا اللحوم، أن صك الأضحية الذي يتبرع به المواطن في العيد لوزارة الأوقاف، يتم شراء أضاحي به وذبحها وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا، طبقا للشريعة الإسلامية، وتوصيلها للناس من خلال لجان رسمية مشكلة في جميع إدارات الأوقاف؛ لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأسر في مطروح.