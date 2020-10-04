السجن 3 سنوات لمتهمين بالإتجار في المخدرات بشرم الشيخ

أصدرت محكمه جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الأحد، حكماً بمعاقبة سائقين متهمين بالإتجار في المواد المخدرة، في مدينة شرم الشيخ، بالسجن لمدة 3 سنوات.

تعود أحداث الواقعة إلى يناير 2020، عندما تمكن معاون مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، النقيب أحمد خلاف، من ضبط المتهمين "مصطفى أحمد سلمي"، 25 سنة، سائق، و"أحمد موسى عيد"، سائق، خلال تفقده الحالة الأمنية بمنطقة حي "النور"، حيث لاحظ وجود سيارة تقف على جانب الطريق وبها شخصان، وعند ملاحظتهم من قبل الدورية الأمنية، فرا هاربين بالسيارة.

وقام ضابط المباحث بتعقب السيارة، حتى اصطدمت بأتوبيس سياحي، وجرى القبض على المتهم الأول، بينما تمكن الثاني من الهروب، وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على قطعتين كبيرتين من مخدر الحشيش "فرش حشيش"، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 لفافات صغيرة الحجم من نفس المخدر، ومبلغ 4175 جنيه، و30 دولار أمريكي، وسلاح أبيض، و3 تليفونات محمولة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة البيع، وأنه يستخدم الهواتف المحمولة بحوزته، في الاتصال بزبائنه، وتم تحرير محضر بالواقعة، برقم 3070 لسنة 2020 جنايات أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شريكه الهارب.

وجرى التجديد للمتهم، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم 141 لسنة 2020 كلي جنوب سيناء، وفي جلسة اليوم، أصدرت المحكمة، برئاسة المستشار سيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين ممدوح محمود أيوب، وإيهاب محمد عصمت، وسكرتارية عبد الرحمن عبد العزيز، وبحضور وكيل النيابة، أحمد عبد المنصف، حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات.