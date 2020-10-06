بالأسماء.. مرشحو 6 دوائر في الإسكندرية بانتخابات النواب

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والمشرف على الانتخابات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين الفردي والقوائم، الذين يخوضون معركة الانتخابات البرلمانية، وعددها قائمتين "الوطنية من أجل مصر" و"نداء مصر".

تنشر "الوطن" اسماء مرشحي 6 دوائر في الإسكندرية، في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الفردي والقوائم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية.

ووفقا الكشوف النهائية فإنّ عدد المرشحين على المقاعد الفردية بلغ 221 مرشحا في 6 دوائر بالمحافظة.

وبلغ عدد المرشحين في الدوائر الانتخابية 221 مرشحا، بينهم 73 مرشحا في الدائرة الأولى، المنتزه، والمخصص لها 4 مقاعد، كما ترشح 39 مرشحا في الدائرة الثانية الرمل، والمخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، وترشح 27 مرشحا في الدائرة الثالثة سيدي جابر وباب شرقي للمنافسة على مقعدين.

كما ترشح للمنافسة في الدائرة الرابعة محرم بك، 28 مرشحا للمنافسة على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة العطارين ترشح 11 على مقعد واحد مخصص للدائرة الأكثر هدوءا وتنافس، فيما ترشح 43 في الدائرة السادسة والأخيرة، وهي الدخيلة غرب الإسكندرية، للمنافسة على 4 مقاعد مخصصة للدائرة.

وقال المشد، لـ"الوطن"، إنّ عدد المرشحين الفردي بلغ 221 مرشحا فرديا للتنافس على 6 دوائر وعلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية.