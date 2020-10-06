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محمود مسلم

انخفاض مبيعات العقارات بالأردن 29% في 9 أشهر

كتب:

وكالات
01:15 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
عقارات

عقارات

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 29 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 2.25 مليار دينار (3.17 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 51.1 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 24 مليون دينار.

وجاء حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 11.7 مليون.

وعزا عاملون في قطاع العقارات هذا التراجع إلى تأثير إجراءات العزل العام، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوترات الإقليمية بالإضافة إلى بيروقراطية بعض الإجراءات الحكومية.

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