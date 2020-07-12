تراجع مبيعات العقارات بالأردن 44% في النصف الأول من 2020

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 44 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 1.125 مليار دينار (1.58 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 27.2 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 10.7 مليون دينار.

وجاءت حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 6.8 مليون.

عزا عاملون في قطاع العقارات التراجع إلى تأثير إجراءات مكافحة فيروس كورونا والتوترات الإقليمية.