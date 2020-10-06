التعليم تعلن آليات نجاح ورسوب الطلاب من الأول حتى الثالث الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

تقييم الطلاب في الصفوف الأولى

بالنسبة لنظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، نص القرار على أن تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، والمهارية"، باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

1- "يفوق التوقعات دائما": ويرمز له باللون الأزرق.

2- "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر.

3- "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر.

4- "أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.

وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.

المناهج الدراسية المقرر تطبيقها

وشمل القرار على المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وجاءت كما يلي:

الصف الأول الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، والتربية البدنية والصحية".

الصف الثاني الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، والتربية البدنية والصحية".

الصف الثالث الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية، وكتاب القيم واحترام الآخر".

ونص القرار على أن تطبق المناهج المذكورة أعلاه على الطلاب بالصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي، واللغات) اعتبارا من العام الدراسي 2020/2021.

تطبيق أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى بالابتدائي

ونص القرار على أن تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

وتابع القرار: "يشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، 2 من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، فضلا عن تدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية، من قبل معلم اللغة الإنجليزية، ومنهج القيم واحترام الآخر للصف الثالث الابتدائي ويتولى تدريسه معلم الفصل بواقع فترة واحدة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا، ودليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية، ويترك له آلية تنفيذ حصة التربية الرياضية، أما من خلال (أنشطة مصورة، تمارين على المنصات الإلكترونية، والتعاون مع مديريات الشباب والرياضة)".

وحدد القرار أن يكون الإشراف للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي على كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائي، من خلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية، كذلك الإشراف على توجيه الصفوف الأولى الذي يقوم بالمتابعة الفنية للصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.

كما منح القرار مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، صلاحية إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، شرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته.

ونص القرار على حظر تطبيق أي مقررات دراسية بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.