فيديو.. "إكسترا نيوز" ترصد الهدوء والسيولة المرورية بميدان الجلاء

أكد محمد بهاء، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة ميدان الجلاء بالجيزة، يشهد هدوء في كل الشوارع، خاصة أن اليوم عطلة رسمية، وهناك سيولة مرورية بجميع محاور الجيزة.

وأضاف "بهاء"، خلال تغطية القناة في عدة مناطق بالمحافظات، أن ميدان الجلاء يربط بين المناطق والمحاور الرئيسية في الجيزة، مثل إمبابة والعجوزة والوراق، حتى ميدان الجيزة والدقي.

وأوضح أنه تجول في شوارع فيصل والهرم، وعدة مناطق من بينها إمبابة وبولاق الدكرور، وشارع جامعة الدول العربية، وكانت السمة الغالبة هي الهدوء، ولم تُرصد أي تجمعات، كما دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، أو المقاول الهارب.

ردت فضائية "إكسترا نيوز"، على تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، فيما يخص وجود تظاهرات في مصر بالوقت الحالي ضد الدولة المصرية في الشوارع.

وعرضت "إكسترا نيوز" بثًا مباشرًا من أغلب محافظات مصر، توضح أن الحياة تسير بشكل طبيعي، والشوارع فارغة، ولا يوجد أي أزمات أو تظاهرات في الشوارع.

كانت قنوات الإخوان تبث خلال الساعات الماضية، أن هناك مظاهرات في مصر بالعديد من محافظات الجمهورية المختلفة، من أجل إسقاط نظام الحكم، إلا أن "إكسترا نيوز" كذبتهم من خلال "لايف" من كافة محافظات مصر.