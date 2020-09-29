امرأة تنافس 12 مرشحا على المقعد الفردي لمجلس النواب بنصر النوبة

منى محمد خليل الشهيرة بـ"منى خليل الشوربجي"، قيادة نسائية شهيرة بمركز نصر النوبة، لها العديد من الخدمات الاجتماعية بالمركز، بالإضافة لكونها تتمتع بسيرة طيبة، جعلتها تتقدم بأوراق ترشحها، لخوض معركة انتخابات مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، لتنافس 12 مرشح آخر، بينهم النائب الحالي ياسين عبدالصبور.

ترشحت منى خليل الشوربجي عن حزب الوفد، واختارت رمز النخلة وهي رقم 6 فى الكشوف الأولية التى أعلنتها لجنة تلقى طلبات النواب بمحكمة أسوان.

ونشرت "الوطن"، أسماء المرشحين الـ13 بالدائرة الثالثة ومقرها " مركز ومدينة نصر النوبة" ويتنافس المرشحين على مقعد فردي، وبحسب الكشوف الأولية التى أعلنتها لجنة النواب بمحكمة أسوان الأسماء والأرقام والرموز الانتخابية كالتالي:

1- محمد هلال، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- حسن هيصا، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز الحصان.

3- مطر حامد، مستقل، رمز الكف.

4- حسن أحمد عبدالله، مرشح عن حزب النصر، رمز الفنجان.

5- حمدي وادي العرب، مستقل ، رمز العقرب.

6- منى خليل الشوربجي، مرشحة عن حزب الوفد الجديد، رمز النخلة.

7- إدريس الحاج، مستقل، رمز الأسد .

8- سامي عبدالله، مستقل، رمز السفينة.

9- أيمن فؤاد، مستقل ، رمز الديك.

10- أشرف محمد عبدالحميد، مستقل، رمز الصقر .

11- أشرف جلال، مستقل، رمز التمساح.

12- ربيع الطيب، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

13- ياسين عبدالصبور، مستقل ، رمز طائرة الهليكوبتر .

وأعلنت لجنة الترشيح لإنتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، كشوف الأسماء الأولية للمرشحين لمجلس النواب 2020 وذلك عقب إنتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي ، وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحاً على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020 ، وتم إعلان الأسماء ووضعها فى محكمة أسوان الابتدائية.

وحسب التصريحات الصحفية التى أدلى بها المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، قال إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم ، مقسمين كالتالي: " أسوان - دراو" 35 مرشح يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشح يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشح يتنافسون على مقعد، " إدفو" 28 مرشح يتنافسون على مقعد.

وواصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، عملها حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت الماضي 26 سبتمبر 2020 ، وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشح مستقلين وتابعين لأحزاب، وواصلت العمل داخل لجنة تلقي الطلباتى وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.